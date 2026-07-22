/ಹಸಿರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಚ್ಚರ! ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಇರಬಹುದು

Green Potato Health Risk: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಭಾರತೀಯರ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರ್, ಬಜ್ಜಿ, ಚಿಪ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ ಸ್ವತಃ ವಿಷಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಸೋಲನೈನ್' (Solanine) ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ಲೈಕೋಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಅತಿಸಾರ ಹಾಗೂ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇಂತಹ ಆಹಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೇವಲ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಮೊಳಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲನೈನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಮೊಳಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಮೊಳಕೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು, ಹಸಿರು ಭಾಗವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಹಿ ರುಚಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸದೇ ತ್ಯಜಿಸುವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಸಿರಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ತಪ್ಪಾದ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ, ನೇರ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇಗ ಹಸಿರಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ತಂಪಾದ, ಒಣ ಹಾಗೂ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಚೀಲ ಅಥವಾ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಭಾಗವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನ ಬಳಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿರು ಭಾಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೂ ಹರಡಿರಬಹುದು.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹಸಿರು ಕಲೆಗಳಿರುವ, ಹೆಚ್ಚು ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮನೆಗೆ ತಂದ ಬಳಿಕವೂ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ನಾರಿನಾಂಶ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ವಿಧಾನವನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ರುಚಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹಸಿರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಬಣ್ಣ, ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.