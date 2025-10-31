ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ..!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳದಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣದಿಂದಲಲ್ಲ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಮೃತ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಕರೆದು ನಟಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಟ! ಸಂಚಲನಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಖನಿಜಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ನಾರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ದೇಹದ ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆಯೇ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ರಾಶಿಗಳಿವು : 2026ರ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆಯೇ ಇವರ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ
ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇಳಿಸಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆ.
ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ.ಋತುಮಾನ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.