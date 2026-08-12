/ನೀವೂ ಸಹ ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂತೀರಾ... ಇಂದೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ!

ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವನೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ: ʼಅನ್ನʼವನ್ನು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅನ್ನದ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜನ ಹಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಜನರು ಅನ್ನದ ಬದಲು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಪೂರ್ಣ ಎಂದೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಚಪಾತಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯವೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ?
ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಡೇಂಜರ್!
ಹೌದು, ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದು? ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು?
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಎರಡೂ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂತೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?
ಹೈ ಶುಗರ್:
ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಎರಡೂ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನ ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಪಾತಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಪಾಯ:
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ʼಅನ್ನʼ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದೇ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಆದರೆ, ಆಹಾರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಚಪಾತಿ ಎರಡನ್ನೂ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಬದಲಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಒಂದೇ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಎರಡನ್ನೂ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಎರಡನ್ನೂ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೀಗಿರಲಿ...
ತಟ್ಟೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ಗಳು, ಕಾಲು ಭಾಗ ಬೇಳೆ ಕೋಸಂಬರಿ, ಪನೀರ್, ಮೊಟ್ಟೆಗಳಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕಾಲು ಭಾಗ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಇರಬಹುದು. ಎರಡನ್ನೂ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಬಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.