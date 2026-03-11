ಈ ರೀತಿ ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌, ಮಧುಮೇಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ

ಕಡಲೆ ಒಂದು ಧಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಹುರಿದು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಕುದಿಸಿ, ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಹುರಿದು ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ ಮೂಲಕವೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಡಲೆ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ತಿಂಡಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕಡಲೆ ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಕಡಲೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ...
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರೋಗಿಗಳು ಕಡಲೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ನಾರು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆ ನಾರು ಪಿತ್ತರಸ ಆಮ್ಲ ಬಂಧಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಡಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೆಕ್ಕುವುದು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..!
ಹುರಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ: ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಡಲೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಿಂಡಿ. ಕಡಲೆ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಡಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕಡಲೆ ತಿನ್ನುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆ ತಿಂದ ನಂತರ ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಗಿಡದ ಬೀಜಗಳೇ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ! ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಶುಗರ್..
ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಕಡಲೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ. ಕಡಲೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಡಲೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ವಿಷಯವು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಲೇಖನಗಳು, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)