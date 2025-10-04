English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ...

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 4, 2025, 03:16 PM IST
  • ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
  • ರಕ್ತದೊತ್ತಡ & ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು

: ನೀವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀವು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಸತು, ಕಬ್ಬಿಣ, ರಂಜಕ, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ತಾಮ್ರ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಳಾದ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಈ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ...

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.

ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು?

ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಹುರಿದ ಅಥವಾ ನೆನೆಸಿಯೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸಲಾಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಮೂಥಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬದಲು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳುಗಳು

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

