ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಲು ಈ 2 ತರಕಾರಿಗಳ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ

Winter Juice For BP: ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ತರಕಾರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಅವುಗಳ ರಸವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ರಸವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ರಸದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಕುಡಿಯುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು: ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಥಿರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್: ಬೀಟ್ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತವು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೀಟ್ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್-ಪಾಲಕ್ ರಸ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೀಟ್ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಂತರ ಬೀಟ್ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಪಾಲಕ್, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಜರಡಿ ಮೂಲಕ ಸೋಸಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ರಸವನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು
* ಈ ರಸವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ 3-4 ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು.
* ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರವು ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
* ನಿಮಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಪಾಲಕ್ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)