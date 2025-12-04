HIV Prevention Drug: ಏಡ್ಸ್.. ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕು.. ಮದ್ದೇ ಇಲ್ಲದ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ... ಈ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಮೆಡಿಸನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸತತ 35 ವರ್ಷಗಳ ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದರ ʼವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನವೇʼ ಗಿಲಿಯಾಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಔಷಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಗಿಲಿಯಾಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಔಷಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯೆಜ್ಟುಗೊ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗೆ FDA ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ.
35 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನ:
ಅಮೆರಿಕಾ ಮೂಲದ ಗಿಲಿಯಾಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಔಷಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸತತ 35 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು:
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ʼವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆʼ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಔಷಧ ಇಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗಿಲಿಯಾಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಔಷಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೆನಾಕಪವಿರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ʼಲೆನಾಕಪವಿರ್ʼ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಂಟಿರೊಟ್ರೊ ವೈರಲ್ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಔಷಧಿಯು ಹೆಚ್ಐವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಐವಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ನಂತರ, ಲೆನಾಕಪವಿರ್ ಅನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಐವಿ ವೈರಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
HIV ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಏಕೈಕ ಮದ್ದು:
ಇದು FDA ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ HIV ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆರು ತಿಂಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಐವಿ ವೈರಸ್ಗಳ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವಚವಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುವ ಹೊಸ ವರ್ಗದ ಔಷಧವಾಗಿದೆ.
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಾಭದಾಯಕ:
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಐವಿ-1 ಪಡೆಯುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 35 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೆಜ್ಟುಗೊವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಐವಿ-ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಐವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೆಜ್ಟುಗೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯೆಜ್ಟುಗೊ ಪಡೆದ ಶೇ. 99.9ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಐವಿ-ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ದೈನಂದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯೆಜ್ಟುಗೊ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ..
ಹೆಚ್ಐವಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯು, ದೈನಂದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಗೌಪ್ಯತೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿರೋಧಕ ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಲೆನಾಕಪವಿರ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಯೆಜ್ಟುಗೋ ಹೆಚ್ಐವಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು HIV ವೈರಸ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಐವಿ ದೇಹವನ್ನು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಪಡದಂತೆ ಮತ್ತು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು.
ಯೆಜ್ಟುಗೋ ಔಷಧಿಯ ತುಂಬಾ ವೈಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಐವಿ ವೈರಸ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವಚಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. HIV ಸೋಂಕು ತಗುಲದಂತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ವೈರಸ್ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಬಿಡದೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ.
ಯೆಜ್ಟುಗೋ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅದು ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸೇರಿ, ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕು ತಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯೆಜ್ಟುಗೋ ಒಂದೇ ಔಷಧಿಯಾದರೂ, ಇದು ಹೆಚ್ಐವಿ ವೈರಸ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಬಹು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಹುಮುಖಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ವೈರಸ್ನ ಪ್ರತಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹರಡುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯೆಜ್ಟುಗೋವನ್ನು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಔಷಧವು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಔಷಧಿಯು ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 26 ವಾರಗಳು ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲೆನಾಕಪವಿರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಐವಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಲವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಗಿಲಿಯಾಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ U.S. ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಐವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯಿತು. ನಂತರ ಹೆಚ್ಐವಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ಜೂನ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಯೆಜ್ಟುಗೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಹೆಚ್ಐವಿ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಲೆನಾಕಾಪಾವಿರ್ನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೆಚ್ಐವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಗಮನವು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
2023ರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 25.44 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದ ಮಹಾಮಾರಿ ಹೆಚ್ಐವಿಗೆ ಲಗಾಮು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಐವಿ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ಯೆಜ್ಟುಗೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಐವಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿಜವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕಾದ ಔಷಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಐವಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.