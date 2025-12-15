ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​?

Eggs cause cancer : ಮೊಟ್ಟೆ.. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು, ವೃದ್ಧರಿಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ.. ಕೇವಲ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಎಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಯಸೋರು ತಮ್ಮ ಫುಡ್ ಮೇನುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದೆ ಇಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸೋ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ತನಕ ವಿಷವಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೋಬಿಮಂಚುರಿ, ಕಬಾಬ್, ಪನ್ನಿರ್, ಬಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕಲರ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ಯಂತೆ. ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಈ ಆಚ್ಚರಿಯ ಅಂಶವನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಪಡೆದು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀಡುವ ಜೀವನಿರೋಧಕ ಔಷಧವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಅಂತ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲಡೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
