English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕಿದೆ ಅಪಾಯ!

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕಿದೆ ಅಪಾಯ!

Banana on Empty Stomach: ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಅದೇ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 31, 2026, 08:12 AM IST
  • ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ನಾರು, ವಿಟಮಿನ್ B6 ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ
  • ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಂ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 12–14 ಗ್ರಾಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ

Trending Photos

Silver rate: ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
Silver price
Silver rate: ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ʼಚಿನ್ನʼ... ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ?
camera icon5
Baba Vanga Prediction
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ʼಚಿನ್ನʼ... ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ?
SRH ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ Vs LSG ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ!
camera icon6
Kavya Maran
SRH ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ Vs LSG ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ!
ಮಂಗಳ ದೋಷ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಫಿಕ್ಸ್..‌
camera icon8
Mangal Dosha Remedies
ಮಂಗಳ ದೋಷ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಫಿಕ್ಸ್..‌
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕಿದೆ ಅಪಾಯ!

Banana on Empty Stomach: ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ನಾರು, ವಿಟಮಿನ್ B6 ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಉಪಹಾರದ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಂ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 12–14 ಗ್ರಾಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹ ಸೇರಿದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಂತರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತೂಕಡಿಕೆ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೊರಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಆಗಬಹುದು..! ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನಾರು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಟಿಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಶವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ–ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ನಿಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡ್ತಿವೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಆದರೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉಪಹಾರದ ನಂತರ, ಅಥವಾ ಓಟ್ಸ್‌, ಗಂಜಿ, ಮೊಸರು, ನಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹದ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕರವೇ ಸರಿ, ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Banana on Empty Stomachbanana health risksEmpty Stomach FoodsMorning Diet TipsHealth News Kannada

Trending News