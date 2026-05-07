Endometrial Cancer: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಭಾಗದ ಪದರವಾದ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಜೋನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸಹಜ ಯೋನಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಜೋನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಅಸಹಜ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ತೂಕ ಏಕಾಏಕಿ ಇಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ನೋವು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನ, PCOS ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರೋನ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ 12 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮಾಸಿಕ ಚಕ್ರ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆಗುವುದು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ತಮೋಕ್ಸಿಫೆನ್ ಔಷಧಿ ಬಳಸುವವರಲ್ಲೂ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
