English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮಗೆ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ 5 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ

Health checkups after 50 : ನೀವು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇದ್ದರೆ, ತಪ್ಪದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 28, 2025, 06:51 PM IST
    • ನೀವು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ
    • ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
    • ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು..

Trending Photos

ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ... 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್‌!
camera icon11
banana farming
ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ... 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್‌!
ಮದುವೆಯಾದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Neha Dhupia
ಮದುವೆಯಾದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ... ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದುರಂತ ಸಾವು! ಡೋರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಡೆದ ದುರಂತ
camera icon5
Farid Hussain
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ... ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದುರಂತ ಸಾವು! ಡೋರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಡೆದ ದುರಂತ
ಮಾಡೆಲ್‌ ಅಲ್ಲ.. ನಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
Inga Ruginiene
ಮಾಡೆಲ್‌ ಅಲ್ಲ.. ನಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ನಿಮಗೆ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ 5 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ

Essential health checkups  : ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ದೇಹವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅನೇಕ ಜನರು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೇನು? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಟ್‌ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ತಜ್ಞರ ಈ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ.

50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು 5 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರಿಶೀಲನೆ : ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಮೂಕ ಕೊಲೆಗಾರನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ದೇಹವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು!

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಮಧುಮೇಹವು ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯುವಕರನ್ನೂ ಸಹ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅದು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಯಕೃತ್ತು, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 50 ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರವೂ ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ : 50 ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ..? ಈ ತರಕಾರಿ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ 3 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ - ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ವಿಷವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

healthBlood PressureDiabetesheart testhealth test

Trending News