ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೂ ನಿಮಗಿರುವ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತೆ.. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ..!

health signs : ಉಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಗುರುಗಳು ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಮೊದಲು ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ, ಮತ್ತಿತರರಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳ ಬಣ್ಣವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೊದಲ ಸೂಚನೆಗಳು.
ಉಗುರುಗಳು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉಗುರುಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ವಾಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ಒಳಮುಖವಾಗಿ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳ ಸೂಚನೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಲೂ ಉಗುರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಸಹಜವಾಗಬಹುದು. ಉಗುರುಗಳು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಕೊರತೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಉಗುರುಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ, ಯಕೃತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಉಗುರುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಉಗುರುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮೂಡುವುದನ್ನು ಅನೇಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವುಳ್ಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಉಗುರುಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದೂ ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಗುರುಗಳು ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಹಳದಿ, ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ C, ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಚಲನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಗುರುಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡಿಯೂ ಹೌದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೇ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.