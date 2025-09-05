English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೂ ನಿಮಗಿರುವ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತೆ.. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ..!

health indicators : ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನ ವಹಿಸಿಸುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 5, 2025, 05:56 PM IST
  • ಉಗುರುಗಳು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳ ಸೂಚನೆ ಇರಬಹುದು
  • ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮೂಡುವುದನ್ನು ಅನೇಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು

Trending Photos

New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
camera icon15
Gold price
New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
ಕೇವಲ 500 ರೂ.ಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ &quot;ಕನ್ನಡದ ನಟ&quot; ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ..!
camera icon6
kiccha sudeep
ಕೇವಲ 500 ರೂ.ಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ "ಕನ್ನಡದ ನಟ" ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ..!
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್!
camera icon9
Darling Krishna
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್!
School Holiday: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 6, 7 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ... ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಕಚೇರಿಗಳೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ
camera icon6
holiday for schools
School Holiday: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 6, 7 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ... ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಕಚೇರಿಗಳೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ
ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೂ ನಿಮಗಿರುವ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತೆ.. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ..!

health signs : ಉಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಗುರುಗಳು ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಮೊದಲು ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ, ಮತ್ತಿತರರಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳ ಬಣ್ಣವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೊದಲ ಸೂಚನೆಗಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರೀ ಎದೆನೋವಲ್ಲ.. ಇವು ಸಹ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರಿ..

ಉಗುರುಗಳು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉಗುರುಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ವಾಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ಒಳಮುಖವಾಗಿ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳ ಸೂಚನೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಲೂ ಉಗುರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಸಹಜವಾಗಬಹುದು. ಉಗುರುಗಳು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಕೊರತೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಉಗುರುಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ, ಯಕೃತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಉಗುರುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಉಗುರುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಂಬೆ ನೀರಿನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ 5 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು

ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮೂಡುವುದನ್ನು ಅನೇಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವುಳ್ಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಉಗುರುಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದೂ ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಗುರುಗಳು ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಹಳದಿ, ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ C, ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಚಲನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಗುರುಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡಿಯೂ ಹೌದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೇ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

 

Nail HealthYellow Nailsbrittle nailsnail ridgesWhite Spots On Nails

Trending News