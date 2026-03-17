ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

Exercising daily is good for health: ನಿರತಂರವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದರೂ ನಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಅಪಾಯವು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಿತವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದವರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು. ವ್ಯಾಯಾಮವು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಲವು ಹಾನಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮದ್ಯಪಾನ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
