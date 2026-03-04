English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cancer Vaccine: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಒಂದು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬಲ್ಲ ಲಸಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 4, 2026, 04:27 PM IST
  • ಕೆಲವು ಲಸಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕಾಗಿ HPV ತಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿವೆ
  • ಲಸಿಕೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿವೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಈ ಲಸಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು!

Cancer Vaccine Latest Update: ಜ್ವರ ಅಥವಾ ದಡಾರದಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ‌ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಲಸಿಕೆಗಳು ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 

ಡಾ. ಬಸವಂತರಾವ್ (ಹಿರಿಯ ಸಮಾಲೋಚಕರು - ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಮಟೊ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವರ್ತೂರು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳ) ಅವರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಲಸಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರದಂತೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಗೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಲಸಿಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಚ್‌ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ:
ಈ ಪೈಕಿ ಎಚ್‌ಪಿವಿ (ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್) ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಸಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಪಿವಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟು ಈ ಸೋಂಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸೋಂಕುಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಧದ ಎಚ್‌ಪಿವಿ ವೈರಸ್‌ಗಳು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಗಂಟಲು, ಗುದದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎಚ್‌ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆಯು ಈ ವೈರಸ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಳಿಗಳಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಾಗ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಅಪಾಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಬಸವಂತರಾವ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಲಸಿಕೆ:
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಲಸಿಕೆಯು ಯಕೃತ್ತಿನ (ಲಿವರ್) ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದಾದ ಈ ಸೋಂಕು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿ, ಸಿರೋಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ್ನು ಸಹ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇಬಿಡ್ತು ಸಂಜೀವಿನಿ! ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ತೋರಿದ ರಷ್ಯಾದ ಎಂಟೆರೊಮಿಕ್ಸ್‌ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಲಸಿಕೆಗಳ ಸರಳತೆಯೇ ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕೆಲವು ಲಸಿಕೆಗಳ ಡೋಸ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಬಲ್ಲವು. ಈ ಲಸಿಕೆಗಳು ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ:- ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಲಸಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಷ್ಟೇ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಲಸಿಕೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಅಪಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಪ್ರಸ್ತುತದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

