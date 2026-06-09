Fatty Liver: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ (Fatty Liver) ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ದೇಹದ ಜಲಾಂಶವನ್ನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಮೆಂತ್ಯೆ ನೆನೆಸಿದ ನೀರನ್ನ ಸಹ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೆಂತ್ಯೆ ನೀರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬಿನ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೊಂದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಲು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 30 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ವೇಗದ ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್, ತೈಲಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ ಓಟ್ಸ್, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಫೈಬರ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಕೃತ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು. ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಲಿವರ್ನ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಹಸಿರು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಲಿವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಲಿವರ್ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ನ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಲಿವರ್ಅನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನ ಶೇ.5ರಿಂದ 10ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದಿನಚರಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)