Fatty Liver Disease: ದೇಹವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪಿತ್ತರಸದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲಿ, ಯಕೃತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಜೀವಾಣುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಯಕೃತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲೀವರ್?: ನಾವು ಇದನ್ನ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಲ್ಲುವುದಾದರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಎಂದರೆ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ಎಂದರ್ಥ. ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಲಿವರ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಊತ ಇರುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಹಸಿವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ತೂಕ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಬಹುದು. ತುರಿಕೆ, ಭ್ರಮೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದ ಗಾಢ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ತ್ವರಿತ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲೀವರ್ಗೆ ಕಾರಣ: ಬೊಜ್ಜು, ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ಟೈಪ್ -2 ಮಧುಮೇಹ, ಆನುವಂಶಿಕ, ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ಯಾಟಿ ಲೀವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಸ್ಥೂಲಕಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.
ಆಹಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು?: ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ರಂಜನಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ರೋಗವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು, ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ, ಉಪ್ಪು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)