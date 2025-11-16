English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಈ ರೀತಿಯ ಅಸ್ವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ!

ಈ ರೀತಿಯ ಅಸ್ವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ!

Fatty liver symptoms : ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಯಕೃತ್ತಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 16, 2025, 05:41 PM IST
  • ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ
  • ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ
  • ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು

Trending Photos

ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..
camera icon6
this actress rejected salman khan movie
ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ!
camera icon9
Gajakesari Yoga
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ!
ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ..
camera icon6
Gold Loan
ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ..
ಗೌತಮ್‌ನೇ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಆಕಾಶ್‌ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು! ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗ್ತಾಳಾ ಮಿಂಚು? ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌
camera icon5
Amruthadhaare serial new twist
ಗೌತಮ್‌ನೇ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಆಕಾಶ್‌ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು! ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗ್ತಾಳಾ ಮಿಂಚು? ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌
ಈ ರೀತಿಯ ಅಸ್ವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ!

Fatty liver symptoms : ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಲಿವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಇದು ಲಿವರ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್, ಸಿರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅನೇಕ ಜನರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಬಳಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ದೊಡ್ಡ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳು ಸಹ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಆಲಸ್ಯ: ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಯಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್  ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಉಂಟಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್‌ಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬಲ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ನೋವು: ಬಲ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಬಲ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ನೋವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ. 

ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆ, ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. 

ವಾಕರಿಕೆ : ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಉಂಟಾದಾಗ ಹಸಿವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ; ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ..!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾರಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಇದು! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ...

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Fatty LiverLiver DamageFatty Liver Symptoms

Trending News