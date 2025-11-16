Fatty liver symptoms : ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಲಿವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಇದು ಲಿವರ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್, ಸಿರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅನೇಕ ಜನರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಬಳಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ದೊಡ್ಡ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳು ಸಹ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಆಲಸ್ಯ: ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಯಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಉಂಟಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಲ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ನೋವು: ಬಲ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಬಲ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ನೋವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ.
ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆ, ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ವಾಕರಿಕೆ : ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಉಂಟಾದಾಗ ಹಸಿವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
