ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ...

Fatty Liver Symptoms On Face: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದವರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್
ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಆದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಲಿವರ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯ ನಿಧಾನವಾದಾಗ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನೀಡು ನೋಡಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಕಾರ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕು.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗಲೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಮಾಲೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಇದು ಕಾಮಾಲೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮುಖದಲ್ಲಿ ಊತ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ ಊದಿಕೊಂಡು ಕೆಂಪಾಗುವುದನ್ನ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)