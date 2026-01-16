ಊಟದ ನಂತರ ಈ 2 ವಸ್ತುಗಳ ತಿಂದ್ರೆ, ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ..!

Health tips : ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ತಲೆನೋವು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಇದ್ದರೆ, ಇಡೀ ದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇಹವು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತಿಂದ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮರುದಿನವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಒಂದು ಚಮಚ ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವೇ ನೋಡಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ...
ಊಟದ ನಂತರ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? : ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಒಂದು ಚಮಚ ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಇರುವ ಜನರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಊಟದ ನಂತರ ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮೌತ್ವಾಶ್ ಆಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ರಾತ್ರಿಯಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನವೋ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯೋ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : ಊಟದ ನಂತರ ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಅಜೀರ್ಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸೋಂಪು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಊಟದ ನಂತರ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಊಟದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಂಪು ಸೇವನೆಯು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಊಟದ ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಜೋಪಾನ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು..ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ!
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. Zee Kannada Nes ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)