  • Kannada News
  • Health
  • ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈ ಐದು ಆಹಾರಗಳು

ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈ ಐದು ಆಹಾರಗಳು

Damaged Kidneys: ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಎಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸಬಹುದು. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 19, 2025, 01:34 PM IST
  • ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾರಕವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
  • ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈ ಐದು ಆಹಾರಗಳು

Kidney Health: ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಎಂದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದು, ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಬಲು ಬೇಗ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. 

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: 
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಶಾಂತತೆಯತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇವನೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.  

ಎಲೆಕೋಸು: 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕೋಸನ್ನು  ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸ್ನೇಹಿ ಆಹಾರ ಎಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್‌ಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕೋಸು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಇವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿರುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಪಾನೀಯಗಳಿವು 

ಹೂಕೋಸು: 
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೂಕೋಸು ಅಥವಾ ಗೋಭಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೂಕೋಸಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ಫೋಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೂಕೋಸು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರಿಂದ ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಕೆಂಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು: 
ಕೆಂಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳ ಸಸ್ಯ ಮೂಲದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೆಂಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭರಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನ

ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು: 
ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಗಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Kidney HealthDamage KidneyFoods For Healthy KidneyHealth Tips

