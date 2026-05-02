Uric Acid Remedies: ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
Uric Acid Home Remedies: ದೇಹವು ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವೇ ʼಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ʼ (Uric Acid). ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿದ ಯೂರಿಕ ಆಸಿಡ್ ಉರಿಯೂತ, ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ಹಾಗೂ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ ಆಸಿಡ್ ಅಧಿಕವಾದಾಗ (High Uric Acid) ಇದು ಗೌಟ್ ದಾಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಅದು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಗೌಟ್, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ (Kidney Ston), ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ:
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೇವಲ ಔಷಧಿಗಳಷ್ಟೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ (Home Remedies), ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯಗಳಿಂದಲೂ ಹೈ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇಹದಿಂದ ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ʼಐದುʼ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪಾನೀಯಗಳ (Homemade Drinkd to reduce High Uric Acid) ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾನೀಯಗಳು:
* ನೀರು:
ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ʼನೀರುʼ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಜಲಸಂಚಯನವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನೀರು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ, ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
* ಸೌತೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್:
ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿಯು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ದೇಹವನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
* ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್:
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುದ್ಧಿಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗೌಟ್ ಉಲ್ಬಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
* ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್:
ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ನ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯೂತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಕೂಡ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ pH ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ದೇಹದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
* ಗ್ರೀನ್ ಟೀ:
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೈ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.