ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ..!

ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಕೀಟಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಯಾನವನ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕಾರಕ ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸುರುಳಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮರುಪೂರಣ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಿಷೇಧ..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕರ್ಪೂರದ ಬಳಕೆ
ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹವನ ವಸ್ತು ಸೇರಿಸಿ ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ, ಹೊಗೆಯು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮೊದಲು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ
ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಗಟೆಯ ಪೇಸ್ಟ್ ದದ್ದುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕ.
ನಿಂಬೆ-ನೀಲಗಿರಿ ಮಿಶ್ರಣ
ನಿಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಸುಗಂಧ ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.ಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನಿಂಬೆಯಂತಹ ತಾಜಾ ಪರಿಮಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಲಹೆಗಳು
ಪೂರ್ಣ ತೋಳಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಪೊದೆಸಸ್ಯಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ರಾತ್ರಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿ.
ಕರ್ಪೂರ, ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸಿ.
ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.