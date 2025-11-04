ವಾಕಿಂಗ್'ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಈ 10 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ

Walking For Health: ಹನಿ ಹನಿ ಸೇರಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲಹೆಯಂತೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ದಿನ ವಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು 10 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...
1. ಸರಿಯಾದ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಆಯ್ಕೆ:
ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿ:
ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಅಧಿಕ ವಾಕ್:
ವಾಕ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನವೇ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ನಡೆಯುವ ಬದಲಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
4. ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ:
ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಂಸಕಂಡಗಳಿಗೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವ 10 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
5. ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗ:
ವಾಕ್ ಮಾಡಲು ಏರುಪೇರಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳ-ಗುಂಡಿಗಳಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಆಯಾಸವೆಂದಾಗ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
6. ದೇಹದ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ:
ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲುಗಳು ನೋವು ಬಂದರೆ, ಸುಸ್ತಾದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
7. ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇರಲಿ:
ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ತರನಾದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
8. ಆಗದಿರುವ ಗುರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ:
ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬೇರೆಯವರು 10ಕಿ.ಮೀ. ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ.
9. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಹೊಂದಿಸಿ:
ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಹೊಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಉದಾ: ಇಂದು ನಾನು 4-5 ಕಿ.ಮೀ. ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
10. ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್:
ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೀಲುಗಳು, ಮಾಂಸಕಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
