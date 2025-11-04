English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ವಾಕಿಂಗ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಈ 10 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ

ವಾಕಿಂಗ್'ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಈ 10 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ

Walking For Health: ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 4, 2025, 10:48 AM IST
  • ವಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ
  • ಆದರೆ, ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕು
  • ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಂತಹ 10 ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ವಾಕಿಂಗ್'ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಈ 10 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ

Walking For Health: ಹನಿ ಹನಿ ಸೇರಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲಹೆಯಂತೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ದಿನ ವಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು 10 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ... 

1. ಸರಿಯಾದ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಆಯ್ಕೆ:
ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 

2. ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿ:
ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. 

3. ಅಧಿಕ ವಾಕ್: 
ವಾಕ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನವೇ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ನಡೆಯುವ ಬದಲಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.  

4. ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ:
ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಂಸಕಂಡಗಳಿಗೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವ 10 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿ ಸದೃಢ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್'ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ

5. ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗ:
ವಾಕ್ ಮಾಡಲು ಏರುಪೇರಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳ-ಗುಂಡಿಗಳಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಆಯಾಸವೆಂದಾಗ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. 

6. ದೇಹದ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ:
ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲುಗಳು ನೋವು ಬಂದರೆ, ಸುಸ್ತಾದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 

7. ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇರಲಿ:
ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ತರನಾದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

8. ಆಗದಿರುವ ಗುರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ:
ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬೇರೆಯವರು 10ಕಿ.ಮೀ. ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕಳೆಗುಂದಿದ ಮುಖ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

9. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಹೊಂದಿಸಿ: 
ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಹೊಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಉದಾ: ಇಂದು ನಾನು 4-5 ಕಿ.ಮೀ. ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. 

10. ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್: 
ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೀಲುಗಳು, ಮಾಂಸಕಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

WalkingWalking for healthWalking TipsWalking For Overall HealthHealth Tips

