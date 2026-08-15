/ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ!..

Paneer: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮೃದುವಾದ, ನಯವಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಪನೀರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಲ್ಲದವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ದೂರು ಎಂದರೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಪನೀರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಪನೀರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ. ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಾರವಾದ ತೂಕದಿಂದ ಒತ್ತಿದಾಗ, ಅದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಾಲನ್ನು ಸೋಸಿದ ನಂತರವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುದಿಸಿದರೆ, ಪನೀರ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.
ಮೃದುವಾದ ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರು ಮಾಡಲು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಒಂದೊಂದೇ ಚಮಚ ಸೇರಿಸಿ. ಹಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊಸರು ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಮೊಸರು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಹಾಲನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುದಿಸಬೇಡಿ. ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಲೊಡಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪನೀರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಸಿದ ನಂತರ, ಪನೀರ್ ಮೊಸರಿನ ಮೇಲೆ 15 ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದು ಹಣ್ಣಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪನೀರ್ ಮೃದುವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ನ ಉಳಿದ ರುಚಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಒತ್ತಬೇಡಿ. ಬುರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ ನಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ, 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು. ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಅಥವಾ ಶಾಹಿ ಪನೀರ್ ನಂತಹ ತರಕಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ, 30 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕು. ಟಿಕ್ಕಾ ಅಥವಾ ಕಬಾಬ್ ಗಾಗಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಒತ್ತಬಹುದು, ಆದರೆ 50 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಿದರೆ ಪನೀರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಐಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಅದರ ಹೊರ ಪದರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಳಭಾಗವು ಮೃದು ಮತ್ತು ಕೆನೆಯಂತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ಅಗಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸರಳ ಹಂತವು ಚೀಸ್ ಅನ್ನು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.