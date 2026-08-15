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ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ!..

Paneer: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮೃದುವಾದ, ನಯವಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 15, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:39 PM IST
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ!..

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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