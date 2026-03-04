ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವವರು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು!.. ಪಕ್ಕಾ ನೀವು ಈ ರೋಗದಿಂದ ಗುಣಮುಖ

Thyroid problems: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಿಯಾದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ (ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್) ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೂ, ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಯಾಸ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ನಷ್ಟ, ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ಅಕ್ರಮಗಳು. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಒತ್ತಡ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಔಷಧಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಚೀನೀಕಾಯಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವು ದೇಹದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ದಾಳಿಂಬೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಸೇಬು ಮತ್ತು ಪೇರಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವಿದ್ದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮಸೂರ್ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಮುಂತಾದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವವರು ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು, ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮಾವು, ಸಪೋಟಾ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.ಅಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ರಾಜ್ಮಾ, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ನಂತಹ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ,ಯೋಗ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕಡಿತ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ.
