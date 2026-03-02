English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಸೇವಿಸುವ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಡೇಂಜರ್‌! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ತಿಂದ್ರೂ ಹಾರ್ಟ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌..

ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 2, 2026, 10:03 AM IST
  • ಯುವಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
  • ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಸೇವಿಸುವ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಡೇಂಜರ್‌! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ತಿಂದ್ರೂ ಹಾರ್ಟ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌..

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯುವಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವಿಗೆ ತೊಡುಕನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..

•ಏನೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಆಲಸ್ಯ.
•ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಭಾರವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.
•ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದರೂ ಸುಸ್ತು.
•ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ?
ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುದು? 

• ಅತಿಯಾಗಿ ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

• ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

• ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ: ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

• ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ: ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

• ಜಂಕ್ ಫುಡ್: ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ಬರ್ಗರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ.. ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಟೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ! ಶುಗರ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಇರುತ್ತೆ..

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲಿತ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

• ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಇವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

• ಧಾನ್ಯಗಳು: ಧಾನ್ಯಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು: ಇವು ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

• ಬೀನ್ಸ್, ಬೀಜಗಳು: ಇವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: 
• ಪ್ರತಿದಿನ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ನಡಿಗೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

• ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

• ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

• ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್!‌

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

