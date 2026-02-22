ಈ ಆಹಾರಗಳು ಗಂಡಸರ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ..! ನೂತನ ದಂಪತಿಗೆ ಇದು ವರದಾನ

Men Health tips : ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯೇ? ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಶಾಲೆ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ.. ಅದೇ ರೀತಿ, ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ. ರಿಫಾನ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಲವತ್ತತೆಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
1. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು: ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ರಿಫಾನ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
2. ಉಪಾಹಾರ: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
3. ಭೋಜನ: ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ರಿಫಾನ ಹೇಳುವಂತೆ ಊಟ ಬೇಗ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
4. ಕೊಬ್ಬು : ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಗರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ.
5. ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು: ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ಫೈಬರ್ ಭರಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ರಿಫಾನಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
6. ನೀರು: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ರಿಫಾನಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು : ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ.