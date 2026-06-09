ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ನೀಡಬಾರದು. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ̤ ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬದಲು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು ನೀಡಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬೇಯಿಸದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳಾದ ಚಿಪ್ಸ್, ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ನೀಡಬೇಡಿ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್-ಫ್ರೈಡ್ ಆಹಾರ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು 12 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಕೊಡಲೇಬಾರದು.
ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಾಂಸ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಡಿ̤ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪಾನೀಯ. ಟೀ/ಕಾಫಿ ಎಂದಿಗೂ ಕುಡಿಸಲೇ ಬಾರದು.
(Disclaimer: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ZEE NEWS ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)