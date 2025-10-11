ಚಹಾ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ‌ ತಪ್ಪಿನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ! ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುವುದಲ್ಲ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್

Foods to avoid with tea: ಚಹಾ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯರ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಂತೆ, ಅಂಗಡಿ, ಮನೆ—ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯದೇ ದಿನ ಪೂರ್ಣವಾಗದು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಹಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಚಹಾ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕೆಲ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವುದು ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು (ಪಕೋಡಾ) ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಂಯೋಜನೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಚಹಾ–ಬೇಸನ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮತ್ತೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ಕೆಲವರು ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಂಬೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ವೇಳೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಅದರ ರಸವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಚಹಾ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅರಿಶಿನವು ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚಹಾ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ, ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಿಸಿ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕಾಯದೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಹಾದಲ್ಲಿನ ಟ್ಯಾನಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ಗಳು ಐರನ್ ಅಂಶದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದಾದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.