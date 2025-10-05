ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ!

lemon side effects : ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ, ನಿಂಬೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಊಟ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ನಿಂಬೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಿಂಬೆ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲರ್ಜಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಲು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ಸಹ ಆಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಬಾರದು. ಇದು ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
