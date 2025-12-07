English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಈ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ವಿಷ ಸೇವನೆಗೆ ಸಮ..! ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ

ಈ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ವಿಷ ಸೇವನೆಗೆ ಸಮ..! ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ

Health tips : ಕಾಫಿ.. ಇದಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 7, 2025, 09:03 PM IST
    • ಕಾಫಿ.. ಇದಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
    • ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೀ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.
    • ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

Trending Photos

90 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಮೈಲೇಜ್‌ ಕೊಡೋ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೈಕ್‌ ಇದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಅಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
camera icon5
90 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಮೈಲೇಜ್‌ ಕೊಡೋ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೈಕ್‌ ಇದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಅಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು! ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
camera icon5
White Hair
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು! ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
ಹುಡುಗಿಯರು ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ..! ಯುವತಿಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತಾ?
camera icon5
Girl
ಹುಡುಗಿಯರು ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ..! ಯುವತಿಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತಾ?
Bigg Boss Kannada 12: ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಫೇವರೆಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌
camera icon6
bigg boss kannada 12 elimination
Bigg Boss Kannada 12: ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಫೇವರೆಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌
ಈ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ವಿಷ ಸೇವನೆಗೆ ಸಮ..! ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ

Coffee health tips : ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದೇ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವಾಗ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಆನಂದ. ಆದರೂ, ಕೆಲವರು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಫಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಹುಳಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಡೋನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಮಾಂಸಗಳು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಡೋನಟ್‌ಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಿಹಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ದಣಿವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ ನೀವು ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

lifestylehealthHealth TipsCoffeeCoffee Side Effects

Trending News