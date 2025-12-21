English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ! ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು..

ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸಬಹುದು.

Dec 21, 2025
  • ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು
  • ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
  • ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಲಿವರ್‌ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು

ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ! ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು..

Beetroot health benefits: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉಗ್ರಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್‌ನ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಬೀಟ್ರೂಟ್ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಲಿವರ್‌ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ ದಣಿವು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ರಾಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಪೌಷ್ಟಿಕ-ಭರಿತ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ

