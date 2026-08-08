/ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸೆಳೆತ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು! ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ

Healthy Lifestyle Tips: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತ ಬಳಿಕ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವ. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲಿನ ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ Muscle Cramp ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಸೆಳೆತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ, ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುವಿಕೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಖನಿಜಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕೊರತೆಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣ
ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಖನಿಜಗಳು ಅಗತ್ಯ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಅಸಹಜ ಸಂಕೋಚನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಬೇಳೆ-ಕಾಳುಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ನಟ್ಸ್, ಧಾನ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಿನ ಸೆಳೆತ ಇದೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕೊರತೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ
ಸ್ನಾಯುಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನರಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾದಾಗ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಖನಿಜಗಳ ಕೊರತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯೂ ಕಾಲಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೂಡ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುವವರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೂ ಸೆಳೆತ ಬರಬಹುದು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ನಡೆಸುವುದು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿರುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಜತೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯುವುದು, ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಚಾಚುವುದು ಮತ್ತು ಸರಳ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಸೆಳೆತ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಸೆಳೆತ ಬಂದಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸೆಳೆತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ನಾಯುವನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಬಂದರೆ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು. ಸ್ನಾಯುವನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದೂ ಆರಾಮ ನೀಡಬಹುದು. ಸೆಳೆತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯುವುದರಿಂದಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ನಾಯು ಸಡಿಲವಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?
ಕಾಲಿನ ಸೆಳೆತ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪದೇಪದೇ ಸೆಳೆತ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತುಂಬಾ ತೀವ್ರ ನೋವು ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಊತ, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ, ನಿರಂತರ ನೋವು, ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿಸಬಹುದು?
ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಬೇಳೆ-ಕಾಳುಗಳು, ನಟ್ಸ್, ಬೀಜಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ “ಕಾಲಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಸೆಳೆತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಅಸಮತೋಲನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಕಾಲಿನ ಸೆಳೆತ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ ಸೇವನೆ, ನಿಯಮಿತ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಿರಂತರ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಲಿನ ಸೆಳೆತ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)