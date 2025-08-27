ಮುಖದ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇದೊಂದೆ ಪರಿಹಾರ.. ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆ

dengue remedy: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆಯೇ ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವಗಳು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾದದ ವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಿ ಎಂದೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೂ ಸಹ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೂ ಕೂಡ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ವಗಳು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚ ತಾಜಾ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು, ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ
ಪಪ್ಪಾಯಿಯ 5-6 ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಪುಡಿಮಾಡಿ ರಸ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ.
ಮುಖಕ್ಕೆ: ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹಚ್ಚಿ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ತ್ವಚೆ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿಗೆ: ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿವುದು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.