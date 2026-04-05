#FitIndiaHitIndia: ಸದಾ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾತ್ರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು? ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದೇಹದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಂದು ನಾವು ವಾರದ 6 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನಚರಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗಿನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಯೋಜನೆ
ಸೋಮವಾರ ಕಾರ್ಡಿಯೋ
ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತ್ರಾಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹರಿವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
ಮಂಗಳವಾರದ ದೇಹದ ಕೆಳಭಾಗದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು
2ನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಳಗಿನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಕೆಳಗಿನ ದೇಹವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಅಂದರೆ ಮಂಡಿರಜ್ಜುಗಳು (Hamstrings), ಪೃಷ್ಠಗಳು (calves) ಮತ್ತು glutesಗಳ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಬೇಕು. ಕೆಳಗಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಿನ ದೇಹದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಬುಧವಾರ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ವ್ಯಾಯಾಮ
ಬುಧವಾರದಂದು ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತೋಳು ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯವನ್ನ 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೈಸೆಪ್ಸ್, ಟ್ರೈಸೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ. ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ತೋಳುಗಳು, ಭುಜಗಳು, ಎದೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಗುರುವಾರ ಕೆಳಭಾಗದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ
ಗುರುವಾರ ಕೆಳಭಾಗದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಪೃಷ್ಠದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕೆಳಭಾಗದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೊಂದುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದ ದೇಹದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಕೆಳಭಾಗದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಪೃಷ್ಠಗಳಿಗೆ, ಗುರುವಾರ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಗಳು, lunges, ಗ್ಲುಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಫ್ ರೈಸ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ
ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ & ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಶನಿವಾರ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗ
ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಶನಿವಾರದಂದು ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಭುಜದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೂಕವನ್ನ ಎತ್ತುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪುಷ್ಅಪ್ಗಳಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ನೀವು ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ Shoulder Presses, Chest Pressesಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭಾನುವಾರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯ. ನೀವು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೋವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರಲು ಭಾನುವಾರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)