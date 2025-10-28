ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಈ ರೀತಿಯ ಹಳದಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ! ಬೆರಳುಗಳನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Yellow nails in sugar patient : ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಇತರ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವರ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.

Diabetes nail fungal infection : ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಳದಿ ಉಗುರುಗಳು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ, ಕಳಪೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಉಗುರು ಆರೋಗ್ಯ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಉಗುರುಗಳ ಕಾರಣಗಳು : ಹಳದಿ ಉಗುರುಗಳು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ, ಕಳಪೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಉಗುರು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಗ್ಲೈಕೇಶನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು AGE ಗಳ (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲೈಕೇಶನ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್) ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒನಿಕೊಮೈಕೋಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕುಗಳು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಉಗುರುಗಳು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಬಯೋಟಿನ್ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಗುರಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಂಡಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಊತ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕಳಪೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಚಮಚದ ಆಕಾರದ/ಬಿಳಿ ಆಕಾರದ ಉಗುರುಗಳು (ಕೊಯಿಲೋನಿಚಿಯಾ): ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಧುಮೇಹದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಉಗುರು ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು, ಉಗುರು ಪಾಲಿಶ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಸೋಂಕನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಗುರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. 

ಮೌಖಿಕ ಔಷಧಿಗಳು: ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೀಡಿತ ಉಗುರು ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆ 

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಪೌಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇಗಳ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯು ಸೋಂಕು ಮರುಕಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು: ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಫೋಟೊಡೈನಾಮಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಬಹಳ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಗುರು ಹಾನಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ತೀವ್ರ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಹಾನಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರು ಪೀಡಿತ ಉಗುರನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು : ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು- ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸತು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಬಯೋಟಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ- ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ- ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಗುರು ಬಣ್ಣ/ಕೃತಕ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ- ಉತ್ತಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ನಿರಂತರ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಉಗುರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ಉಗುರಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಊತ, ನೋವು ಅಥವಾ ಒಳಚರಂಡಿ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಹುಣ್ಣುಗಳು, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಗುಣವಾಗದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

