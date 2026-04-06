ಬಿ ಅಲರ್ಟ್‌.. ಕಸದ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ.. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

 Garbage smell can affect health: ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಸದ ದುರ್ವಾಸನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 6, 2026, 09:26 AM IST
  • ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಸ ಎಸೆದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಬೇಡಿ

    ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀರಲಿದೆ

ಬಿ ಅಲರ್ಟ್‌.. ಕಸದ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ.. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

 Garbage smell can affect health: ಕಸದ ದುರ್ವಾಸನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಕಸದ ರಾಶಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನೂ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ವಾಸನೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. 

ಚರಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ  ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ದುರ್ವಾಸನೆಯು ಹತ್ತಿರದ ಜನರನ್ನು ಸಹ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಡೆಂಗ್ಯೂನಂತಹ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ದುರ್ವಾಸನೆಯು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
 

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಸದಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೇನ್‌ನಂತಹ ಅನಿಲಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಊತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ನಂತರ ಅವು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. 

ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ 
ಕಸದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಅಸ್ವಸ್ಥ ಭಾವನೆ, ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ
ಕಸದಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವ ಕಡೆ ನೊಣಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೀಟಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದರೆ, ಅವು ಕಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಾಲರಾ, ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. 

ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ರೋಗಗಳು 
ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಣಗಳು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವು ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ದದ್ದುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವು ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಅಶುದ್ಧ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನೀವು ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

ಕಸದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ, ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು. ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಸವನ್ನು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸುರಿಯದೆ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

