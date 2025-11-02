English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ: ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಮೂರು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ

ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿವುದರಿಂದ, ಲಿವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 2, 2025, 10:09 PM IST
  • ಪ್ರತಿದಿನದ ಆರಂಭ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನಿಂಬೆ ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
  • ಪ್ರತಿದಿನ 30 ನಿಮಿಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
  • ನಾರಿನಾಂಶ ಇರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ: ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಮೂರು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಇಂದಿನ ತ್ವರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ (ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು) ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25-30% ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂರು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ಆತಂಕಹಿಂದೆ ಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ರೋಗಗಳಂತೆ ಇದೀಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುವಕರಲ್ಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಮೂರು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು: ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ವರದಾನ

ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನಿಂಬೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆಂಟೀಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಂಬೆ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

30 ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿರಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಘು ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 150-240 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಮ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.

ನಾರಿನಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ: ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಓಟ್‌ಮೀಲ್, ಧಾನ್ಯದ ಬ್ರೆಡ್, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮೊಳಕೆ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನಾಂಶದ ಆಹಾರ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ..

ಈ ಮೂರು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಅನುಸರಿಸಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಆದರೆ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸಿ!

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

