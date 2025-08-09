English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಯುವತಿಯರೇ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ.. ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್‌..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Eyebrow threading kidney failure : ಹುಬ್ಬುಗಳ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಯಕೃತ್ತು ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಸಹ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 9, 2025, 10:02 PM IST
    • ಮೇಕಪ್‌ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
    • ಹುಬ್ಬು ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
    • ಹುಬ್ಬುಗಳ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಯಕೃತ್ತು ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಆಗಿದೆ.

Health tips : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮೇಕಪ್‌ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಹುಬ್ಬು ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರ ವೀಡಿಯೊ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಹೌದು.. ಹುಬ್ಬುಗಳ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಯಕೃತ್ತು ವಿಫಲವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ..? ಹುಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು.? ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಜಗಿದು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು.. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕರಗಿ ನೋವಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೊರ‌ ಹೋಗುವುದು!

28 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹುಬ್ಬು ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲು ಪಾರ್ಲರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ ಆಯಾಸ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಆದಿತಿಜ್ ಧಮಿಜಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯ ಯಕೃತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಯುವತಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಗ್ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಆಕೆಯ ಯಕೃತ್ತು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

ಡಾ. ಧಮಿಜಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾರ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ದಾರ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಸಿ ನಂತಹ ವೈರಸ್‌ಗಳು ಆಕೆಯ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಇದು ಯುವತಿಯ ಯಕೃತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

