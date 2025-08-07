English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಯಾವುದೇ ಔಷಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಿವರ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳಿವು! ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ತಿನ್ನಿ..

Liver Health: ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜನರು ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್‌ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಲಿವರ್‌ನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸಲು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 7, 2025, 04:25 PM IST
  • ಲಿವರ್‌ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ
  • ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಯಾವುದೇ ಔಷಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಿವರ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳಿವು! ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ತಿನ್ನಿ..

Health Tips: ಲಿವರ್‌ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ  ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಲಿವರ್‌ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೇ ಲಿವರ್‌ ಸಂಬಂಧೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಿವರ್‌ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವದೇ ದುಬಾರಿ ಚಿಕತ್ಸೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ  ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಲಿವರ್‌ನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಲಿವರ್‌ನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 

ಲಿವರ್‌ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳು

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದು ಲಿವರ್‌ನ  ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಯ್ತು AI.. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ಯೋಗಳಿವು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ.. 

ಅರಿಶಿಣ
ಅರಿಶಿಣವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ಟ್ರಬಲ್‌ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪಿತ್ತರಸದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪಪ್ಪಾಯಿ
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಲಿವರ್‌  ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಪೈನ್ ಮತ್ತು ಕೈಮೊಪಪೈನ್ ಕಿಣ್ವಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಮ್‌ ಅಂಶಗಳು ಲಿವರ್‌  ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಲಿವರ್‌ನ  ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಿವರ್ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಶಗಳು  ದೇಹದಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ತಿಂಗಳಿಗೆ 11,000 ರೂ. ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ ಇದು ! 

ಬೀಟ್ರೂಟ್
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾಲೈನ್ಸ್ ಎಂಬ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಇದ್ದು, ಇದು ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಿವರ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೆಂತ್ಯ
ಮೆಂತ್ಯವು ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ  ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅನಿಲ, ಮಲಬದ್ಧತೆ  ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಿವರ್‌ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಲಿವರ್‌ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅಂಗ. ಲಿವರ್‌ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

