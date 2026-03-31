ಈ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ರೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಪಟ್‌ ಅಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ..! ಮಧುಮೇಹ - ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ರಾಮಬಾಣ

Fruit for diabetics : ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತೆ.. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 31, 2026, 08:12 PM IST
ಲವ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮದುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿಯರು ನೋ ಅನ್ನೋದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬಾಯ್ಸ್‌ ಫಸ್ಟ್‌ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಳಿ
camera icon6
MARRIAGE
ಲವ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮದುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿಯರು ನೋ ಅನ್ನೋದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬಾಯ್ಸ್‌ ಫಸ್ಟ್‌ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಳಿ
8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 15ರ ಹರೆಯದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
camera icon6
Vaibhav Suryavanshi 15 year old IPL player
8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 15ರ ಹರೆಯದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಚ್ಚಲ್ಲ.. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡದೇ ಕಾಡುತ್ತವೆ..! ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ
camera icon7
Mosquito bite
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಚ್ಚಲ್ಲ.. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡದೇ ಕಾಡುತ್ತವೆ..! ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ
EPFO Rules: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.. ಯಾಕ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
EPFO
EPFO Rules: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.. ಯಾಕ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
Diabetics control fruits : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಸಹ ಒಂದು. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವೂ ಅಂದರೆ ಎಲೆ, ಹಣ್ಣು, ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮದ್ದಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ತಿ ಮರದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ (Diabetes Control): ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ, ಪುನರ್ಯೌವನ ಸಿಗುತ್ತದೆ...

ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ (Liver Health): ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿ ಮರದ ತೊಗಟೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು (Toxins) ಹೊರಹಾಕಿ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹುಣ್ಣು (Ulcer) ಇರುವವರಿಗೆ ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಔಷಧ. ಇದರ ತೊಗಟೆಯ ಕಷಾಯವು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ, ಪುನರ್ಯೌವನ ಸಿಗುತ್ತದೆ...

ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಅತ್ತಿ ಮರದ ಹಾಲು (Latex) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಡವೆಗಳು, ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: 
ಹಣ್ಣಿನ ಪುಡಿ: ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಕಷಾಯ: ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಹಾಲು: ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮರದ ಹಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ: ಅತ್ತಿ ಮರವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನುರಿತ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಾವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

