English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಈ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ: ಒಂದು ವೇಳೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿವರ್‌, ಕಿಡ್ನಿ ಢಮಾರ್!!

ಈ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ: ಒಂದು ವೇಳೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿವರ್‌, ಕಿಡ್ನಿ ಢಮಾರ್!!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮೆಸುಲೈಡ್ ಔಷಧವನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ತತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 100 ಮಿಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮೆಸುಲೈಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮೆಸುಲೈಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 31, 2025, 04:48 PM IST
  • 100 ಮಿಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಮೆಸುಲೈಡ್‌ನಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪಾಯ
  • ಈ ಪೇನ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಮಾತ್ರೆ ಲಿವರ್‌ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಿಮೆಸುಲೈಡ್ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

Trending Photos

ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon8
Weight loss
ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಸ್ನೇಹ, ಭಕ್ತಿಯೂ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ.. BBK11, ಕುಚಿಕು ಗೆಳೆಯರು ಧನು-ಹನು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ?
camera icon5
ಸ್ನೇಹ, ಭಕ್ತಿಯೂ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ.. BBK11, ಕುಚಿಕು ಗೆಳೆಯರು ಧನು-ಹನು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ?
ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕತ್ತೆ ತುಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೂದಲು..
camera icon5
lemon for dandruff
ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕತ್ತೆ ತುಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೂದಲು..
ಬಂಗಾರ ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ ಬಿಡಿ..! 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ
camera icon8
Gold
ಬಂಗಾರ ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ ಬಿಡಿ..! 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ
ಈ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ: ಒಂದು ವೇಳೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿವರ್‌, ಕಿಡ್ನಿ ಢಮಾರ್!!

Add Zee News as a Preferred Source

Nimesulide Ban in India

: ನೋವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧ ಅಥವಾ ಪೇನ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ನಿಮೆಸುಲೈಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, 100 ಮಿಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ  ನಿಮೆಸುಲೈಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನ ತತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 1940 ರ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 26A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಔಷಧವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಬದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತರಕಾರಿನ ನಿತ್ಯ ತಿಂದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗಿನ ಕೊಬ್ಬು ನಾಶ.. ಹೃದಯವಂತೂ ಫುಲ್‌ ಸೇಫ್‌ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದು ಏಕೆ?

ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು 100 ಮಿಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಮೆಸುಲೈಡ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಅಲ್ಲದ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಔಷಧ (NSAID) ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಲಿವರ್‌ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಔಷಧದ ವಿಷತ್ವ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಔಷಧಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಔಷಧವನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನಿಮೆಸುಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಈಗ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಪೇನ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಅಪಾಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೇನ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪೇನ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನೂ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ.. ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ!

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Nimesulide BanNimesulide ban IndiaGovernment restricts Nimesulide dosageDrug safety alert IndiaNimesulide 100mg restriction

Trending News