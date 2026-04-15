ಗ್ರೀನ್ ಟೀ vs ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸಲು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

Green Tea vs Black Coffee: ಹಸಿರು ಚಹಾ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡರ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ: ಇದು EGCG ಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನ ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.
ಕೆಫೀನ್: ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನ: ಇದು ನಿಧಾನವಾದ ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ: ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ 3-11%ರಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ: ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೊದಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಣ: ಇದು ಹಸಿವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?: ನೀವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಉತ್ತಮ. ಇದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನೀವು ಏನೇ ಕುಡಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಪೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಆರಿಸಿ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುರಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)