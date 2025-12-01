English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ.. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ನೋಡಿ, ವಿವಾಹ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..!

ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ.. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ನೋಡಿ, ವಿವಾಹ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..!

ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗೀಗ ಎಷ್ಟೋ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:40 PM IST
  • ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಇರುವವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲ ದಕ್ಕಬಹುದು
  • ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು
  • ಈ ಆರು ಸಸ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಿದರೇ ಉತ್ತಮ

Trending Photos

ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಔಟ್ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಔಟ್ ಗೊತ್ತಾ?
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗನ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಮಂಗಳೂರು ಬೆಡಗಿಯ ಹೃದಯ ಕದ್ದ ಗುಣವಂತ ಇವನೇ ಅಂತೆ!
camera icon7
Rakshitha shetty
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗನ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಮಂಗಳೂರು ಬೆಡಗಿಯ ಹೃದಯ ಕದ್ದ ಗುಣವಂತ ಇವನೇ ಅಂತೆ!
ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ದೊರೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗೋಯೆಂಕಾರ ನಿಲುವು
camera icon10
Dr Subhash Chandra Goenka
ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ದೊರೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗೋಯೆಂಕಾರ ನಿಲುವು
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಾರಾಮಾರಿ! ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕಂಟಸ್ಟೆಂಟ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಹೊರಕ್ಕೆ
camera icon6
ashnoor kaur
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಾರಾಮಾರಿ! ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕಂಟಸ್ಟೆಂಟ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಹೊರಕ್ಕೆ
ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ.. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ನೋಡಿ, ವಿವಾಹ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..!
ಕೃಪೆ; ಮೆಟಾ ಎಐ

ಎಷ್ಟೋ ಯುವಕರು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ವಧುನೇ ಸಿಗುತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಎಷ್ಟೋ ಯುವತಿಯರು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಾದುಕುಳಿತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಿವಾಹವಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೋಷಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ಮದುವೆ ಸಮೀಪ ಬಂದು..ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 6 ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಯಾರ ಮನೆ ಮುಂದಾಗಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮನೆಯ ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ದಿನ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮದುವೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 

ಬಾಳೆ ಗಿಡ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಈ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮದುವೆಯ ಅಡೆತಡೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡ ಮನೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ತರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮದುವೆಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕುಜ ದೋಷ ಇರುವರು ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಬಹುದು. 

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಅನುಬಂಧ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮದುವೆಯಾಗದವರ ಅಡೆತಡೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಶುಭಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಚೆಂಡು ಹೂ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರುವ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್‌ ಗಿಡವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಮಯಗಳು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ, ಶುದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಹೂವು ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2027 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಆಡ್ತಾರೆ.. ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಕೋಚ್..!

ಹೂವುಗಳ ರಾಣಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಆದ ಪಿಯೋನಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಮಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನೆಯ ಶಾಂತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಫಲ ಸಿಗುವುದು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟಿ ಸಮಂತಾ 2ನೇ ಮದುವೆ.. ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!

ಆರ್ಕಿಡ್‌ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿ ಬರತ್ತದೆ. ಆರ್ಕಿಡ್‌ ಗಿಡಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮಾ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

marriage obstaclesunmarried youthAstrology RemediesLucky PlantsTulsi plant

Trending News