summer eye protection: ಅತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿತ್ತಾರೆ.
summer eye protection: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉಷ್ಣ ಅಲೆಯು ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಈಗಾಗಲೇ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಸುಡುವ ಸೂರ್ಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗಗಳಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. \
ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಉರಿ, ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಡೋಸೇಜ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವುದೇ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ UV ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇವು ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೇಹವು ಬೇಗನೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೇವವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಧೂಳು ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಎಸಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಗಾಳಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು.
