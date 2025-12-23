English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಾ.. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಾ.. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಹಗೂ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೂ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸಿಹಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 23, 2025, 12:57 PM IST
  • ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
  • ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ
  • ಪೇರಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೆ

ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಾ.. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಚಳಿಗಾಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗುತ್ತದೆ. ಶೀತವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಹಣ್ನನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. 

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೀಬೆ ಅಥವಾ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಫೈಬರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, 5 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಫೈಬರ್, 3 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೀಬೆ ಎಲೆಯ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ನಂತರದ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವವರು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.. ಯಾಕೆ?

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ರಾಡಿಕಲ್‌ ಹಾನಿಯಿಂದ ಹೃದಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೇರಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲೇ ಚಳಿಗಾಲ.. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.. ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

