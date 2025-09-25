English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬೆಳಗೆದ್ದು ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು... ಮಧುಮೇಹ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಗುಣವಾಗುವುದು!

diabetes home remedies: ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪೇರಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯೋಣ...

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 25, 2025, 09:34 PM IST
  • ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮನೆಮದ್ದು
  • ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ

ಬೆಳಗೆದ್ದು ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು... ಮಧುಮೇಹ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಗುಣವಾಗುವುದು!

blood sugar control remedy: ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಧುಮೇಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪೇರಲ ಎಲೆ ಚಹಾವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾದಂತೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಔಷಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಬಹುದು.

ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎಲೆ ಚಹಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೇರಲ ಎಲೆಯ ಚಹಾವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪೇರಲವು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹಣ್ಣು. ಪೇರಲವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಣ್ಣು. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಇದರ ಸಸ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಬಳಕೆಯು ಔಷಧಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೇರಲ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ ಎಲ್ಲವೂ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. 

ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಒಣಗಿಸಿ, ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಪೇರಲ ಎಲೆ ಚಹಾವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಪೇರಲ ಎಲೆ ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳು ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು, ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳ ಮಧುಮೇಹ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳು ಹಲ್ಲುನೋವು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುನೋವು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳ ಕಷಾಯವು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೇರಲ ಎಲೆ ಚಹಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. 

ತಾಜಾ ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಈ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಳಸಿ, ಲೈಕೋರೈಸ್, ಕರಿಮೆಣಸು, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳ ಸಾರವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News  ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು! ದೇಹ ಈ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯುತ ಹಣ್ಣು.. ಒಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸಿ ಸಾಕು ಶುಗರ್‌, ಬಿಪಿ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ!

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

