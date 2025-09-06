ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಕೊಳಕು ಹಳದಿ ಕಲೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆ.. ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ವಯಸ್ಸು 70 ದಾಟಿದ್ರೂ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಲ್ಲ!

teeth whitening tips : ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕೊಳೆಯ ಪದರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಎಲೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಳದಿ ಪದರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಲವಂಗವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಪೇರಲ ಎಲೆ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ನಂತರ ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆಯ ರಸ ಕುಡಿದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಗುಣವಾಗುವುದು! ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇದೊಂದೇ ಔಷಧ
ತ್ರಿಫಲವು ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಫಲವು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಹಲ್ಲು ಕುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಸಡು ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ಲೇಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲವಂಗವು ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಹಲ್ಲುನೋವು, ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆತ, ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುನೋವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕವಚವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಖನಿಜಗಳಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಲ್ಲುಗಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.