English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಕೊಳಕು ಹಳದಿ ಕಲೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆ.. ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ವಯಸ್ಸು 70 ದಾಟಿದ್ರೂ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಲ್ಲ!

Yellow Teeth Natural Remedy: ಇದು ಹಲ್ಲುನೋವು, ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆತ, ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುನೋವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 6, 2025, 11:15 PM IST
  • ಹಳದಿ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು
  • ಹಲ್ಲಿನ ಹಳದಿ ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆ
  • ಹಳದಿ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ

Trending Photos

ಈ ನಟಿಯ ಚಿತ್ರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು... ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ
camera icon6
Trisha
ಈ ನಟಿಯ ಚಿತ್ರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು... ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ
ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದರ್ಥ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರಿ..
camera icon7
Liver Damage Signs
ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದರ್ಥ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರಿ..
ವಿವಾಹಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ... ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ತಾಯಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon6
Neena Gupta
ವಿವಾಹಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ... ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ತಾಯಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಈ ಭಾನುವಾರ &quot;ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ..&quot; ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ..!
camera icon8
lunar eclipse 2025
ಈ ಭಾನುವಾರ "ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ.." ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ..!
ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಕೊಳಕು ಹಳದಿ ಕಲೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆ.. ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ವಯಸ್ಸು 70 ದಾಟಿದ್ರೂ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಲ್ಲ!

teeth whitening tips : ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕೊಳೆಯ ಪದರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಎಲೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಳದಿ ಪದರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಲವಂಗವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಪೇರಲ ಎಲೆ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ನಂತರ ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆಯ ರಸ ಕುಡಿದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಗುಣವಾಗುವುದು! ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇದೊಂದೇ ಔಷಧ

ತ್ರಿಫಲವು ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಫಲವು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಹಲ್ಲು ಕುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಸಡು ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ಲೇಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಲವಂಗವು ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಹಲ್ಲುನೋವು, ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆತ, ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುನೋವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. 

ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕವಚವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಖನಿಜಗಳಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಲ್ಲುಗಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Yellow teethTeeth Whitening Remediesbest way to whiten teeth

Trending News