  • Kannada News
  • Health
  • ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ: ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ!

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ: ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪೂನ್' ಚಿಕಿತ್ಸೆ!

ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 2, 2025, 10:12 AM IST
  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ತಪ್ಪಿಸಿ
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು
  • ಪಿತ್ತಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ: ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪೂನ್' ಚಿಕಿತ್ಸೆ!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯಿಂದ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಜಿನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಕ್ಕರ್​ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀರು ಲೀಕ್‌ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು! ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ

ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಲೀಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಿತ್ತರಸ ಹರಿವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ, ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

1. ಪಿತ್ತರಸದ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಪಿತ್ತರಸ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

2. ಹೊಟ್ಟೆಯ ರಕ್ಷಣೆ

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಏಕಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೌಮ್ಯ ಜಠರದುರಿತ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು ಇರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಪಯುಕ್ತ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನರಕವಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯಾನಕ ವಾಸ್ತವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

3. ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಲಾಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಾ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೇವಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ.

ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿರೇಚಕಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ...! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ...!

4. ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಮತೋಲನ

ಕರುಳು ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ನೆಲೆ.

ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳು ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ:

ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ.ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಕಾಲಾನಂತರ ಸಮತೋಲಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ:

ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಅನೇಕರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಅಥವಾ ಚಮಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಜಿನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು:

ಇತರ ಆಹಾರಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉತ್ತಮ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕರುಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆವರಿಸಿ ಸರಾಗ ಚಲನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಕೃತ್ತಿನಿಂದ ಪಿತ್ತರಸ ಹರಿವು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ವಿಷ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದಿನವಿಡೀ ಕಿಣ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ಕೆ:

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.

ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ತಪ್ಪಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು

ಪಿತ್ತಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ (ಪಿತ್ತರಸ ಹರಿವು ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ)

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ /ಮಧುಮೇಹ ಔಷಧ ಸೇವಿಸುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ: ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author
