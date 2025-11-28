English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗೂ ಇದ್ಯಾ... ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಂತೆ ಎಚ್ಚರ...

ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗೂ ಇದ್ಯಾ... ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಂತೆ ಎಚ್ಚರ...

An Alarm Side Effects: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 28, 2025, 02:17 PM IST
  • ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಹೊಂದಿಸಿ ಮಲಗುವುದು ನಿಮಗೂ ರೂಢಿಯೇ?
  • ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕಿದೆ ಅಪಾಯ...!
  • ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು...

Trending Photos

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon5
gold price hike
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ! ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆ..
camera icon6
vipreet rajyoga 2025 effects
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ! ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆ..
ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ..! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌
camera icon7
coriander farming business
ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ..! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌
2026 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon6
2026 horoscope
2026 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗೂ ಇದ್ಯಾ... ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಂತೆ ಎಚ್ಚರ...

An Alarm Side Effects:  ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯವಂತೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಒತ್ತಡಭರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೂ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ಒತ್ತಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಎದ್ದರೂ ಸಮಯ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳಬೇಕಾದರೆ ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ, ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವವರಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಲಾರಂ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ತಾಯಂದಿರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಮನೆಗೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದುಡಿಯುವ ತಾಯಂದಿರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳಲು ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತೇ..?

ಅಯ್ಯೋ... ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಇಡುವುದಕ್ಕೂ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ!
ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಾಬರಿಗೊಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಠಾತ್ ಶಬ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹಠಾತ್‌ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಲಾರ್ಮ್‌ ನೀವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.  ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೇಹ ನೀಡುವ ಮನ್ಸೂಚನೆಗಳಿವು! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೇ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ

ಬಿಪಿ ಅಪಾಯ:
ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಇಟ್ಟು ಏಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಲರಾಂ ಇಲ್ಲದೆ  ಏಳುವವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಇಟ್ಟು ಏಳುವವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ 74% ಅಧಿಕ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರಿಸುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ:
ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಉಲ್ಭಣವಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಗಡಿಯಾರದ ಶಬ್ದವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ರಿನಲಿನ್‌ನಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದಿಢೀರ್ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿಢೀರ್‌ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ: 
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. 

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಹೊಂದಿಸಿ ಏಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ತಲೆನೋವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Alarm ClockAlarm clock Side EffectsHealth TipsAlarm DisadvantagesSleeping

Trending News